نائب:حكومة السوداني فشلت في ادارة الملف الاقتصادي والمالي

نائب:حكومة السوداني فشلت في ادارة الملف الاقتصادي والمالي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، الاحد، ان امريكا تفتعل الازمات لمحاصرة العراق اقتصاديا منذ اعوام  لدواع سياسية معروفة الاهداف. وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “امريكا مازالت تفتعل  الازمات في العراق وسط رضوخ الحكومة لسياسة الابتزاز التي تمارسها امريكا واستمرارها بمحاصرة العراق اقتصاديا للحصول على مكاسب سياسية باتت معروفة لدى الجميع”. واضاف ان “امريكا مازالت تمارس الابتزاز ضد الحكومة المركزية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية وجميع الدلائل تشير الى ان سياسة امريكا تجاه العراق وراء محاصرته اقتصاديا وفي مجالات اخرى كوسيلة ضغط لتحقيق  اهدافها”.وبين ان “الحكومة المركزية فشلت في ادارة الملف الاقتصادي واعتمدت على واردات النفط واخفقت في انعاش الواقع الزراعي والصناعي ولم تفلح كافة المحاولات في ايجاد حلول ناجعة لما يعانيه البلد”.واوضح ان “امريكا حاصرت العراق بطريقة غير معلنة وجعلت من عملة الدولار وسيلة ضغط لإضعاف اقتصاد البلد وفي مختلف المجالات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *