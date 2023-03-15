نائب:حكومة السوداني مازالت “ساكتة” عن أزمة المياه

نائب:حكومة السوداني مازالت “ساكتة” عن أزمة المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب احمد مجيد الشرماني، الأربعاء، عن جمع تواقيع نيابية لاستضافة وزيري الموارد المائية والخارجية خلال الأيام المقبلة. وقال الشرماني في حديث صحفي، أن “البرلمان العراقي بدأ حراكا جديدا تجاه لمناقشة تداعيات شح المياه”، وأوضح أن “استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية تأتي لمعرفة الحصة المائية للعراق خلال موسم الصيف “.واضاف ان “انخفاض مناسيب المياه ينذر بأزمة كبيرة لاسيما في محافظات الوسط والجنوب”، مؤكدا أن “الأيام القادمة ستشهد استضافة وزيري الخارجية والموارد داخل قبة البرلمان لمناقشة تداعيات الجفاف “.

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