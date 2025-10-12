نائب:حكومة السوداني ما زالت تعمل في موازنة 2023

نائب:حكومة السوداني ما زالت تعمل في موازنة 2023
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب، النائب سعاد المالكي، اليوم الاحد، أن الموازنة الثلاثية لم تحقق الأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى أن الحكومة ما تزال تعمل بموازنة عام 2023 رغم مرور أكثر من عامين على إقرار الموازنة الممتدة.وقالت المالكي في تصريح صحفي، إن الحكومة لم تلتزم بما خطط له ضمن الموازنة الثلاثية وما زالت تعمل فعليا وفق موازنة 2023 دون تقديم توضيحات مقنعة عن أسباب ذلك”.وأضافت أن “فشل الموازنة في تحقيق أهدافها يعود إلى عدة أسباب أبرزها تلكؤ الحكومة في توفير التخصيصات المالية للوزارات والأقاليم بالإضافة إلى تأخر إرسال الجداول التفصيلية للموازنات السنوية خصوصا جداول موازنة عام 2025 التي لم تصل إلى البرلمان حتى الآن”.وأعربت المالكي عن استغرابها من صمت الحكومة وعدم تقديم تفسيرات واضحة بشأن هذا التأخير، معتبرة أن ما يجري يمثل خللا كبيرا في آلية تنفيذ الموازنة.

