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نائب:حكومة الكاظمي سبب الانهيار الاقتصادي في البلاد
نائب:(35) مليار دولار ستذهب إلى جيوب الفاسدين المتنفذين من خلال قانون الأمن الغذائي
خبير قانوني:تركيا تحرم العراق من حقوقه المائية خلافا للقوانين الدولية
إيران:8.9 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال عام واحد
تحالف الفتح:الإقليم لايزال يصدر النفط خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
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خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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- اذاعة INN