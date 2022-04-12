نائب:حكومة الكاظمي سبب الانهيار الاقتصادي في البلاد

نائب:حكومة الكاظمي سبب الانهيار الاقتصادي في البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح النائب احمد رحيم، الثلاثاء، ان حكومة الكاظمي تقف وراء 3 انهيارات في العراق.وقال رحيم في حديث صحفي ،ان” حكومة الكاظمي هي انعكاس لحكومة الاغلبية التي يسعى البعض لتحقيقها وهي للاسف عاجزة عن تحقيق اي منجز للبلاد مؤكدا بان الانهيار الاقتصادي وارتفاع الاسعار والتراجع الامني كلها مؤشرات عن انهيارات تتحمله وزرها الحكومة”.اضاف رحيم،ان” انهيارات حكومة الكاظمي لم تقف عن هذه الحدود بل عمدت الى عقد اتفاقيات لاترتقي الى سمعة البلاد ونقلت الاوضاع من سوء الى اسوأ، لافتا الى ان العراقيين لايهمهم تشكيل حكومة اغلبية او توافقية بقدر ان تكون حكومة خدمية قادرة على تقديم خدمات لكل الاطياف وتعالج الازمات خاصة في البعد الاقتصادي والامني”.ويعاني العراق في ظل حكومة الكاظمي من اشكاليات كبيرة في البعد الاقتصادي والامني ناهيك عن ارتفاع الاسعار بشكل كبير”.

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