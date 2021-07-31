نائب:حكومة الكاظمي ضد المواطن العراقي

نائب:حكومة الكاظمي ضد المواطن العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل محمد شياع السوداني، أن قرارات الحكومة الحالية حاربت المواطن في جميع القطاعات.وقال السوداني، في حديث متلفز، مساء اليوم، أن “تأجيل الانتخابات قد يعني عدم اجرائها حتى في موعدها المحدد”، مبينا أن “المرحلة القادمة تتطلب وجود كتلة كبيرة لتشكيل الحكومة تكون هي المسؤولة عنها”.واضاف السوداني، أن “المواطن صار لديه دراية بخطاب القوى التقليدية”، موضحا ان “غالبية القوى السياسية الشيعية ترى ان ١٠ تشرين الاول موعدٌ نهائي لإجراء الانتخابات”.ولفت إلى أن “مهام الحكومة هي توفير البيئة الآمنة للانتخابات”، فيما اشار الى أن “هناك عامل خارجي لتأجيل الانتخابات لجرّ العراق الى المجهول”.وشدد على أن “جهات خارجية وداخلية تعمل على تأجيج الوضع العام في البلاد”، مؤكدا ان “العراق يحتاج رئيس حكومة تتبناه كتلة كبيرة يتمتع بقوة القرار”.من جهة أخرى، اشار السوداني إلى أن “هناك جهات تفرض على المستثمر الشراكة والابتزاز في أي مشروع”، موضحا ان “كميات كبيرة من البيض والدجاج تدخل بحماية جهات مسلحة على أنها منتج وطني”. 

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