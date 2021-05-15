نائب:حكومة الكاظمي ضعيفة أمام إرهاب ميليشيات الحشد

نائب:حكومة الكاظمي ضعيفة أمام إرهاب ميليشيات الحشد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل باسم خشان، السبت، أن الظروف الحالية في العراق غير مهيأة لاجراء الانتخابات، في ظل دولة لاتريد تطبيق القانون.وقال خشان في تصريح صحفي، ان “عمل مفوضية الانتخابات مازال مجهولا ولانعلم ماذا ستفعل في قادم الايام، خصوصا ان ظروف البلد غير مهيئة لاجراء الانتخابات المبكرة”.واضاف ان “الوضع الامني يشهد الكثير من الاغتيالات في ظل وجود السلاح المنفلت، وكذلك فأن الاحزاب التي ستشارك بالانتخابات معظمها يمتلك اجنحة مسلحة الامر الذي يعد مخالفا للقانون”.وأشار الى ان “هناك الكثير من المغالطات والجرائم التي تحدث بشكل شبه يومي، في ظل ضعف الدولة امام تطبيق القانون بالشكل الصحيح او قد لاتريد في الاساس تطبيق القانون”. 

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