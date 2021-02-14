نائب:حكومة الكاظمي غير صادقة مع الشعب العراقي

نائب:حكومة الكاظمي غير صادقة مع الشعب العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان موازنة العالم الحالي تحتوي على تخصيصات مالية لدرجات الحذف والاستحداث التي تم توزيعها في العام الماضي.وقال عضو اللجنة المالية، النائب، رياض المسعودي، في تصريح صحفي، انه ” تم توزيع في العام 2020 اكثر من 200 الف درجة وظيفية خاصة بدرجات الحذف والاستحداث في دوائر الدولة ووزارتها”.واضاف، انه” سيتم تخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة الحالية لاصحاب العقود والاجراء اليوميين والمحاضرين بالاضافة الى قرار 313″.واشار المسعودي الى ان” ما يجري من حوارات غير مجدية وخلافات حادة بشأن الموازنة سببه الحكومة الحالية لانها ارادت بهذه الموازنة تاجيج الشارع واشغاله بامور ليست من اختصاصه”.

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