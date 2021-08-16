نائب:حكومة الكاظمي غير قادرة على إنهاء الفساد في المنافذ الحدودية

نائب:حكومة الكاظمي غير قادرة على إنهاء الفساد في المنافذ الحدودية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب فرات التميمي، الاثنين، الحكومة بالتقصير في ملف انهاء الفساد بالمنافذ الحدودية، مبينا ان افة الفساد مسيطرة بشكل تام على المنافذ.وقال التميمي في حديث صحفي: ان” الفساد وهيمنة بعض المافيات والشبكات الفاسدة لايزال سيد الموقف في الكثير من المنافذ الحدودية العراقية لافتا الى ان مجريات الاحداث الاخيرة في منفذ مندلي شرق ديالى مثيرة للقلق وتستدعي موقف حاسم من قبل الحكومة في ردع المتنفذين خاصة مع المناوشات الاخيرة التي تسببت بذعر العاملين وسائقي الشاحنات”.واضاف التميمي،ان” صولة الحكومة في ردع الشبكات والمافيات في المنافذ الحدودية لم تاتي بجديد ولايزل الوضع ماساوي لافتا الى ان جزء كبير من ايرادات تلك المنافذ تذهب لجيوب فاسدين من احزاب وقوى متنفذة وهذا امر بالغ الخطورة حذرنا منه مرارا وتكرارا ويجب ان يكون هناك اطار يضمن ايقاف نهب اموال الدولة “.واشار الى ان” احداث مندلي الاخيرة رسالة للحكومة بان عليها ان تكون حازمة في تعاملها مع ملف المعابر الحدودية وان لاتغض النظر عن اي تجاوزات تحصل واعتماد اطر قانونية مباشرة مع من يحاول الاساءة لسيادة البلاد”.

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