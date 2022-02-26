نائب:حكومة الكاظمي فاشلة وفاسدة

نائب:حكومة الكاظمي فاشلة وفاسدة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي، السبت، بشدة حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها، فيما كشف عن تحركات نيابية لمساءلتها.وقال الجمالي في حديث صحفي، ان “الحكومة المنتهية ولايتها غير قادرة على ادارة الازمات في البلاد”، مضيفا أن “أغلب القوى السياسية ترفض بقاء الكاظمي بالسلطة فترة أطول”.واشار الجمالي، إلى أن “حكومة الكاظمي لا تصلح للبقاء ليوم واحد”، موضحا أن “هناك تحركات نيابية لمساءلة الحكومة الحالية بسبب الإخفاقات التي اقترفتها في كافة المجالات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *