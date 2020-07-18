نائب:حكومة الكاظمي لاتعلم أين تذهب إيرادات منافذ كردستان!

نائب:حكومة الكاظمي لاتعلم أين تذهب إيرادات منافذ كردستان!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أشار النائب منصور البعيجي، السبت، إلى هنالك العديد من المنافذ في اقليم كردستان تتحكم بها حكومة إقليم كردستان وحدها ولانعلم اين تذهب وارداتها.طالب البعيجي، في بيان ، إن “على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان يفرض سيطرتة الكاملة على المنافذ الحدودية باقليم كردستان، كما حصل بالمنافذ في بقية المحافظات التي زارها الكاظمي وفرض هيبة الدولة فيها وطرد العصابات التي كانت متواجدة فيها”.وأضاف، أن “القانون والدستور يؤكد ان تتم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية الموجودة بالبلد، ومن ضمنها اقليم كردستان والحكومة الاتحادية هي المسؤول المباشر على جميع المنافذ”.وقال البعيجي، إننا “جميعا نعلم عدم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية داخل الاقليم وحكومة كردستان هي من تسيطر عليها وتتحكم بواردتها ولانعلم حجم هذه الواردات والى اين تذهب منذو سقوط النظام البائد والى يومنا هذا”.وبين، أن “اقليم كردستان جزء لايتجزأ من العراق ونأمل من الكاظمي ان يتعامل مع اقليم كردستان كما تعامل مع بقية المحافظات الاخرى التي تتواجد فيها المنافذ الحدودية وفرض سيطرة الحكومة فيها، خصوصا وان هنالك العديد من المنافذ في اقليم كردستان تتحكم بها حكومة الاقليم وحدها ولانعلم اين تذهب وارداتها”.

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