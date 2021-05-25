نائب:حكومة الكاظمي مارست الاحتيال المالي تجاه المواطن

نائب:حكومة الكاظمي مارست الاحتيال المالي تجاه المواطن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، الثلاثاء، ان الحكومة مارست اسلوب الاحتيال المالي اتجاه المواطن عبر رفع سعر صرف الدولار، لافتا الى ان الحكومة لم تعد تمتلك غير الاساليب الرخصية للحصول على المال.وقال خشان في تصريح صحفي، ان “الحكومة تمارس سياسة الاحتيال المالي، في وقت لم تتمكن فيه الدولة من توفير مبالغ لادارة نفسها وتمويل الموازنة، كما انها غير قادرة على تخفيض رواتب الموظفين باعتباره يخلق مشكلة كبيرة في البلد”.واضاف ان “الحكومة لجأت الى اسلوب اخر لتمويل الموازنة من خلال رفع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، وهو ماتسبب بحصار المواطن وزيادة نسبة الفقر”.وأشار خشان الى ان “الاساليب الرخيصة التي اتبعتها الحكومة تؤكد عدم امتلاكها لاي وسيلة لتطوير الموارد والمجيء بعائدات للدولة بحيث تغنيه عن اللجوء الى رفع سعر صرف الدولار والاساليب الاخرى التي تلحق ضررا بالمواطن”. 

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