نائب:حكومة الكاظمي ما زالت تجامل الإقليم بشأن منافذها

نائب:حكومة الكاظمي ما زالت تجامل الإقليم بشأن منافذها
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني ، السبت، الحكومة بمجاملة اقليم كردستان بملف المعابر الحدودية، مبينا ان الاقليم يمتلك خمسة منافذ حدودية غير رسمية تسببت بضرر كبير بالاقتصاد المركزي.وقال السكيني في تصريح صحفي:ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستمرة في مجاملة اقليم كردستان عبر منحها اموال بذريعة الرذوات فضلا عن عدم تسلم إيرادات المنافذ الحدودية”.واضاف ان “الاقليم يمتلك خمس منافذ حدودية غير رسمية تسبب بضرر كبير بالاقتصاد العراقي سيما المرتبطة مع تركيا”.ولفت السكيني إلى ان “المجاملة المستمرة للاقليم على حساب المحافظات في الجنوب والوسط تسببت في الازمة الاقتصادية في المركز وازمة الرواتب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *