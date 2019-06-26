نائب:حكومة عبد المهدي عمرها قصير

نائب:حكومة عبد المهدي عمرها قصير
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، الأربعاء، إقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الأشهر القادمة لعدم قدرتها على إدارة الدولة وتطبيق البرنامج الحكومي.وقال الصيادي في تصريح  صحفي، إن “حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أثبتت فشلها وهي عاجزة على إدارة ملف تقديم الخدمات للمواطنين باستثناء بعض الوزارات”.وأضاف ان “هناك تحرك برلماني لسحب طرح الثقة بحكومة عبد المهدي خلال الأشهر القادمة”، مبينا أن “معظم الوزراء والمدراء العامين ومدراء الهيئات وأصحاب الدرجات الخاصة عاجزين على إدارة الدولة بشكلها الصحيح”.واكد الصياحي أن “تذمر المواطن العراقي من سوء الخدمات وعدم استجابة الحكومة سيدفع البرلمان إلى إعادة طرح الثقة بحكومة عبد المهدي”.

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