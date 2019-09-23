نائب:حكومة عبد المهدي فاشلة ويجب إقالتها

نائب:حكومة عبد المهدي فاشلة ويجب إقالتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية حسين العقابي، اليوم الاثنين، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، معتبرا أنها “غير مؤهلة” وغير قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي وإدارة البلد.وقال العقابي في بيان ، إن “الحكومة الحالية في شخوصها الحاليين هي غير مؤهلة وغير قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي وإدارة البلد، فهناك ملاحظات عديدة على عمل واداء الحكومة، وأبرزها ان فيها من استوزر  وهو غير مؤهل لهذه المهمة من حيث الكفاء والاهلية”.وأضاف ان “الحكومة الحالية، فيها من استوزر وعليه قيود جنائية  وفيها من استوزر بشكل غير قانوني او دستوري وهذا امر معيب ومشين بحق الحكومة العراقية، ولهذا البرنامج الحكومي، لم ينفذ وسيبقى حبر على ورق”.

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