نائب:حكومة عبد المهدي لاتختلف عن سابقاتها

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي،الاربعاء، ان الحكومة المقبلة لن تختلف عن سابقاتها بالمحاصصة وتقسيم المناصب، فيما بين ان رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عاجز عن مواجهة ضغوط الكتل.وقال السعداوي في حديث صحفي له اليوم، ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، عاجر عن شغل المناصب الوزارية والهيئات الخاصة بالشخصيات المستقلة نتيجة وجود المحاصصة السياسية في تقسيم المناصب”.واضاف ان “الكثير من الكتل ما زالت تتمسك بمبدأ المحاصصة، ما يعني اننا امام تشكيلة حكومية لا تختلف عما سبقتها”.وكان رئيس الجمهورية المنتخب، برهم صالح، قد كلف مساء الثلاثاء (2 تشرين الأول 2018)، القيادي السابق بالمجلس الأعلى، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة الجديدة.وكان مجلس النواب قد حدد، الساعة الثامنة من مساء الأربعاء (24 تشرين الأول 2018) موعدًا رسميا لعقد جلسته للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.