نائب:حكومة عبد المهدي “مدعومة”من قبل رئاسة البرلمان

نائب:حكومة عبد المهدي “مدعومة”من قبل رئاسة البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاحد، ان الحكومة تتمتع بارضية جيدة ومدعومة من قبل  رئاسة البرلمان على الرغم من وجود بعض الملاحظات على اداء عملها، مستبعدا التحرك لاقالة الحكومة والمجيء بحكومة جديدة.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب مازال داعما للحكومة، على الرغم من وجود تحرك لاستضافة واستجواب بعض الوزراء والحكومة ايضاً حيث ستكون استضافة للوزراء الخدميين، لكن ذلك يهدف الى تقويم العمل ومحاسبة المقصر في اداء واجبه”.واضاف ان “الحكومة تتمتع بارضية جيدة على الرغم من وجود الكثير من الحديث ووجهات النظر عن اقالة الحكومة والمجيء بحكومة اخرى، لكن ذلك لن يحدث خاصة مع وجود داعمين لحكومة عبد المهدي مايجعل ارضية الحكومة صلبة”.

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