نائب:حكومة علاوي “حكومة الصدر عائليا وسياسيا”!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن التيار الصدري، رياض المسعودي، الإثنين (03 شباط 2020) إن التيار متمسك بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء.

وذكر المسعودي في حديث صحفي، إن “التيار الصدري كان داعما لكل الحكومات منذ 2005، وبالطريقة التي حققت مصالح التيار، لافتاً إلى أن التيار الصدري هو من شكل حكومات الجعفري والمالكي والعبادي وعبد المهدي واخيرا محمدعلاوي ،وان حكومة علاوي هي حكومة الصدريين عائليا وسياسيا بحكم المصاهرة العائلية بين آل الصدر ومحمد علاوي وسياسيا ان مقتدى الصدر هو من جاء بعلاوي بالتعاون والتنسيق مع هادي العامري وأحزاب الفتح وحزب الله اللبناني ،وأكد المسعودي، ان حصة التيار الصدري في حكومة علاوي هي 7حقائب وزارية و298 درجة خاصة و148 مديرا عاما مع بقاء القيادي في التيار الصدري حميد الغزي امينا عاما لأمانة مجلس الوزراء.