نائب:حكومة علاوي محاصصة بنسبة 100% بفرض قادة الكتل السياسية

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب باسم خشان، الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، تشكلت على اساس المحاصصة ولا تختلف الية تسمية وزرائها عن ما تم في الحكومة السابقة مبيناً ان قوى سياسية اصرت على ما تعتبره استحقاقاتها الوزارية.وقال خشان في حديث صحفي، إن “الاسماء الوزارية التي سيعلن عنها في حكومة علاوي تم اختيارها على اساس المحاصصة من خلال فرض قادة الكتل السياسية ذلك على رئيس الوزراء المكلف”.واضاف أن “الاسماء الوزارية في الحكومة الجديدة لا يعلم بها سوى 10 قادة من زعامات المشهد السياسي، والحديث عن تخويل علاوي باختيار كابينته الوزارية لا صحة له على الاطلاق”، لافتا إلى أن “هناك كتلاً رفضت بشكل واضح التخلي عن استحقاقاتها في الكابينة الحكومية الجديدة”.