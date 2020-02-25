نائب:حكومة علاوي ” محاصصة”

نائب:حكومة علاوي ” محاصصة”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، أن استشعار بعض القوى السياسية لوجود “محاصصة مبطنة” دفعتها للانقلاب على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مشيرة إلى أن تمرير الحكومة بات قلقا.وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن “بعض القوى السياسية وعلى مدى طويل هيمنت على الجهاز الإداري حيث وزعت أعضائها بشكل افقي وعمودي بالجهاز الإداري وعندما شرع علاوي باختيار شخصيات لترشيحها لحكومته تبين له فيما بعد بأن هذه الشخصيات تابعة الى تلك الجهات السياسية”.وأضافت ان “بعض القوى السياسية أيضا استشعرت ذات الامر مما أدى الى انقلابها على علاوي حيث أصدرت بيانات مناهظة ضد دعم تمرير حكومة علاوي واشدها ما صدر عن كتلة بدر بزعامة هادي العامري”, مؤكدة ان “تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اصبح مقلقا”.

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