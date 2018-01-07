نائب:حكومة كردستان لم توافق على تسليم المنافذ الحدودية للسلطة الاتحادية

نائب:حكومة كردستان لم توافق على تسليم المنافذ الحدودية للسلطة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الدعوة النائب جاسم محمد البياتي، الاحد، استمرار سيطرة قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان على المنافذ الحدودية في الإقليم، على الرغم من مطالبة بغداد بتسلمها.وقال البياتي في حديث  صحفي لها اليوم، ان “حكومة كردستان لم توافق ولم تبلغ الحكومة الاتحادية، بموافقتها على تسليم المنافذ الحدودية الى بغداد”.واضاف ان “حكومة كردستان لا تزال مصرة على تطبيق شروطها، ومنها ادارة مشتركة لتلك المنافذ التي لا تزال تحت سيطرة قوات البيشمركة”.وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.ووجه رئيس الحكومة حيدر العبادي، في (16 تشرين الأول 2017)، القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، حيث تمكنت القوات الاتحادية من فرض الامن والانتشار في جميع مناطق كركوك والمتنازع عليها في ديالى وصلاح الدين ونينوى.

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