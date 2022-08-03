نائب:حل الأزمة الصدرية الإطارية بتشكيل حكومتهم الشيعية

نائب:حل الأزمة الصدرية الإطارية بتشكيل حكومتهم الشيعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي , الأربعاء , ان الدعوات بحل البرلمان العراقي بمثابة وأد للعملية السياسية , مبينا ان المؤشرات تفيد بأن الحل قادم.وقال الحمامي في تصريح  صحفي , ان ” المؤشرات تؤكد بان الحل قادم من خلال الدعوات الداخلية والخارجية للجوء الى الحوار بين الاطار والتيار مع طرح عدة مقترحات وأفكار من شانها ان تضع الجميع امام التفكير بمصلحة المواطن العراقي ” .وأضاف ان “هناك بعض الطروحات التي لايمكن تحقيقها بالوقت الحاضر وعلى رأسها طرح فكرة حل البرلمان , لان حل البرلمان بتشكياته الأولى هو وؤد للعملية السياسية بسبب عدم وجود مبررات قانونية لحله ” .وأوضح الحمامي، ان “الحل الأمثل وهو ما تتفق عليه اغلب القوى السياسية الى تشكيل الحكومة وبما تتلائم مع الوضع السياسي ومرضية لجميع الأطراف ومن ثم يتم تحديد انتخابات وتعيير المفوضية ووضع قانون جديد للانتخابات “.

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