نائب:حماية عبد المهدي تعتدي على منزل العبادي

نائب:حماية عبد المهدي تعتدي على منزل العبادي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد، الاثنين 31 كانون الاول 2018، ان حماية زعيم الائتلاف حيدر العبادي، تمكنوا من طرد “ازاد” مسؤول حماية عادل عبدالمهدي الذي اعتدى على منزل رئيس الائتلاف في وقت سابق.واوضح السنيد، في حديث صحفي له اليوم: انه “بعد التصرفات الرعناء للمدعو “ازاد” واقتحامه البوابة الرئيسية لمنزل العبادي، تمكنت حماية رئيس ائتلاف النصر من طرده”.وتسأل “كيف لعبد المهدي تعيين هكذا شخصيات لا تملك اية حكمة في تصرفاتها”، معرباً عن ” استغرابه من عدم قيام مكتب رئيس الوزراء باصدار اي موقف حتى الان”.وكشف السنيد، في وقت سابق عن “اعتداء” مسؤول حماية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على منزل زعيم الائتلاف، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في المنطقة الخضراء.وقال السنيد، في بيان صحفي إن “مسؤول حماية عبدالمهدي المدعو (ازاد)، تصرف بطريقة رعناء ، اذ قام بالاعتداء على منزل العبادي واقتحمه، رغم ان العبادي سلم قبل شهر ونصف محل اقامته، بعلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.وبين ان “العبادي لم يكن متواجدا ساعة الاقتحام ، فهو قد ترك المقر منذ فترة طويلة، وحمايته فقط عادوا الى المقر لجلب بعض الاغراض التي تعود ملكيتها للعبادي ، وعند ذهابهم، وجدوا المقر مقفلا ومنعت الحماية الموجودة دخول اي شخص اليه بأمر ازاد”.واضاف القيادي في ائتلاف النصر ان “عدم سيطرة عبد المهدي على مسؤول حمايته، يضع علامات استفهام كثيرة وكبيرة، اذ كيف سيسيطر على وضع البلد”.

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