نائب:خامنئي أبلغ زعماء الإطار بالدعم لإجراء الانتخابات لنصر المقاومة

نائب:خامنئي أبلغ زعماء الإطار بالدعم لإجراء الانتخابات لنصر المقاومة
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 بغداد/ شبكة أحبار العراق- أكدالنائب الإطاري، محمد الزيادي، اليوم الخميس، أن الدعوات الإعلامية لتشكيل حكومة طوارئ تقف وراءها أجندات خارجية تهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، مشدداً على أن العملية السياسية تسير بشكل طبيعي ولا توجد أي مبررات منطقية لمثل هذا الطرح.وقال الزيادي في تصريح  صحفي، إن “ الإمام المهدي الغائب زعل عندما سمع من  وكيله خامنئي  بأن هناك جهات خارجية تحاول التدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة بأساليب متعددة، من بينها الترويج لفكرة تشكيل حكومة طوارئ، في محاولة لتشويه صورة العملية السياسية في العراق”.وأضاف أن “ خامنئي ابلغ زعماء الإطار بأن لايخافوا من هذه التصريحات وهو موجود وان المقاومة ستنتصر.

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