نائب:خبراء مكافحة الفساد أكدوا للعبادي لايوجد فساد في العراق!!!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، السبت، عن مغادرة الخبراء الأجانب الذين استقدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحاربة الفساد العراق، مشيرة إلى أنهم أكدوا للعبادي سلامة كافة الملفات من الناحية القانونية.وقالت نصيف في تصريح صحفي لها اليوم، إن “جميع الخبراء الأجانب الذين قام رئيس الوزراء حيدر العبادي باستقدامهم غادروا البلاد”، مبينا أن “آخر من تبقى من الخبراء هم الجزائريون الذين أكدوا للعبادي أن كافة الإجراءات التي قامت بها الحكومة صحيحة وسلمية من الناحية القانونية”.وأضافت نصيف، أنه “لا يوجد أي قصور قانوني يذكر في ملفات الفساد المالي والاداري”، مشيرة إلى أن “الحكومة توفرت لها كل الادوات والارضية المناسبة فضلا عن دعم الشعب والمرجعية ولم تتخذ أي إجراء”.وانتقدت نصيف تصريحات العبادي الأخيرة بشأن نقل التحقيقات بالفساد إلى خارج العراق، مؤكدة أنه “كان الأجدر به أن يتخذ إجراءات لمكافحة الفساد بدل التصريح،يذكر ان حيتان الفساد سرقوا 1200 مليار دولار والعبادي انهى هذا الملف لصالحهم مقابل دعمه انتخابيا لولاية ثانية بحسب مصدر سياسي من التحالف الوطني.