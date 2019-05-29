نائب:خلافات الحرامية وراء عدم إكمال كابينة عبد المهدي

نائب:خلافات الحرامية وراء عدم إكمال كابينة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ارجع النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأربعاء، سبب عدم تقديم الوزراء المتبقين من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الخلافات السنية الكردية الداخلية، مشيرا إلى الصراع الحالي يدور حول وزارة التربية بين تحالفي المحور والقوى العراقية.وقال المسعودي في تصريح  صحفي، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير مستعد مطلقا للمجازفة وتقديم أسماء الوزراء المتبقين في ظل خلافات عميقة بين المكون الكردي على منصب وزارة العدل والخلافات السنية على وزارتي الدفاع والتربية”.وأضاف، أن “الأزمة الأخيرة بين تداخل تحالف المحور وانشقاق الحلبوسي تسببت بحدوث صراع كبير حول أحقية الطرفين في وزارة التربية و مرشحهم”.وأوضح المسعودي أن “الخلافات حول المناصب الخاصة والمقدرة بنحو 2000 منصب خلقت ازمة سياسية جديدة كون جميع الكتل ترغب في الاستحواذ على تلك المناصب التي لا تقل أهمية من ملف اكمال الكابينة الوزارية”. 

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