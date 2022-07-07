نائب:خلافات بين النواب المستقلين تمنعهم من مبادرة حل البرلمان

نائب:خلافات بين النواب المستقلين تمنعهم من مبادرة حل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب المستقل رائد حمدان المالكي، اليوم الخميس، أنَّ وجهة نظر المستقلين “ليست واحدة”، مشيراً إلى أن حجم النواب المستقلين داخل البرلمان لا يؤهلهم لطرح مبادرة لحل مجلس النواب.وقال المالكي في حديث صحفي، إنه “سبق أن دعونا لتشكيل جبهة موحدة لقوى المعارضة تضم قوى المستقلين غير الداخلين في محادثات تشكيل الحكومة، وأيضاً الأحزاب الناشئة والجديدة التي كان لها موقف مسبق في عدم الاشتراك في حكومات توافقية أو حكومات محاصصة”.وأضاف، أنه “حتى الآن لا يوجد عمل مباشر وحقيقي بهذا الاتجاه، على اعتبار أنَّ هناك خلافات داخلية عند بعض الأحزاب”، مبيناً أنَّ “وجهة نظر المستقلين ليست واحدة، وهناك مستقلون جدد صعدوا إلى البرلمان وهم في طور تحديد موقفهم، والمستقلون السابقون لديهم تحالفات مع الإطار التنسيقي وقوى أخرى”.وتابع المالكي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، أنَّ “حجم المستقلين داخل البرلمان لا يؤهلهم لطرح مبادرة لحل البرلمان أو تبني هكذا خيار، وليس لدينا أي مشكلة في حل البرلمان إذا كانت هناك مشكلة سياسية”.

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