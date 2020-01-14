نائب:خلافات حادة بشأن تعديل بعض مواد الدستور

نائب:خلافات حادة بشأن تعديل بعض مواد الدستور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية، في مجلس النواب، النائب حسين العقابي، الثلاثاء، عن خلافات وصفها بالحادة، بين الكتل السياسية والمكونات، بشان تعديل بعض مواد الدستور.وقال العقابي، في تصريح صحفي، إن “هناك خلافات حادة بين الكتل والمكونات على تعديل بعض مواد الدستور والمتعلقة بطبيعة شكل النظام”، مشيرا إلى أن “هناك مسائل تنظيمية تحتاج إلى إعادة صياغتها”.وأضاف، أنه من “الضروري إعادة صياغة بعض مواد الدستور المكررة وتعديل المتفق عليها عبر اللجنة النيابية المشكلة”.ويتكون الدستور الحالي من 144 مادة والذي حظي بموافقة 78% من الشعب عقب استفتاءٍ أُجري عليه في تشرين الأول من العام 2005.وكان مجلس النواب، شكل في شهر تشرين الأول الماضي، وتحت ضغط التظاهرات لجنة تعديل الدستور مؤلفة من ثمانية عشر نائبا لإجراء تعديلات على الكثير من فقرات ومواد الدستور ويتوجب عليها تقديم تقرير إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.وفي 11 تشرين الثاني الماضي، انتخبت اللجنة النائب عن تيار الحكمة فالح الساري رئيساً لها، والنائب عن تحالف القوى العراقية محمد تميم نائباً له، والنائب عن الصابئة (أقلّيات) صائب خدر مقرراً.وكانت لجنة تعديل الدستور البرلمانية أكملت مراجعة (114) مادة في الدستور دون حصول اتفاق بين أعضائها على إجراء أي تعديل!.

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