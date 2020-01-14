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- شبكة اخبار العراق
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نائب:خلافات حادة بشأن تعديل بعض مواد الدستور
مبروك 45 يوم عطلة للبرلمان في ظل عمليات الاختطاف والقتل للمتظاهرين
المالية النيابية:اتفاقية العراق الصينية ” باطلــــــــــــــــــــــــــــــــة”
علاوي يطالب الحكومة والبرلمان بوضع حد لعمليات اختطاف واغتيال المتظاهرين
ائتلاف النصر:جهات مفلسة تسعى لترويج مشروع بايدن
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المالية النيابية:اتفاقية العراق الصينية ” باطلــــــــــــــــــــــــــــــــة”
القانونية النيابية:لايمكن العمل بالاتفاقية العراقية الصينية دون مصادقتها من قبل البرلمان
شبر:إسراع عبد المهدي في تنفيذ الإتفاقية الصينية دليل على فسادها
قنديل:العراق لايعترف بالعقوبات الأمريكية على إيران
الطاقة النيابية:معبر سيميلكا الحدودي مع سوريا تحت إدارة العائلة البارزانية
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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- اذاعة INN