نائب:خلال الأيام القليلة المقبلة سيعلن عن موقف موحد للنواب المستقلين تجاه مبادرة الصدر

نائب:خلال الأيام القليلة المقبلة سيعلن عن موقف موحد للنواب المستقلين تجاه مبادرة الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العؤراق- قال النائب عن كتلة المستقلين حسين السعبري، اليوم السبت، إن الكرة وُضعت في ملعب المستقلين، وإن النواب المستقلين مطالبون بـ”موقف وطني ثابت وأن يكونوا على قدر المسؤولية”.وأضاف السعبري في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، أن “مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المستقلين بموقف وطني وجاد تجاه العملية السياسية، طرحت على أثرها الكثير من الآراء من المستقلين وتلاها اجتماع لهم لتوحيد الصفوف للخروج بموقف موحد، والعمل على هذا الموضوع بخطوات حقيقية والخروج بضمانات تجاه الهدف الحقيقي لنخرج من أزمة الانسداد السياسي هذه”.وتابع، أنه “خلال الأيام القليلة المقبلة، سيظهر موقف موحد للمستقلين تجاه المبادرة التي قدمها الصدر، وحتى الآن لم نتخذ موقفاً إزاءها”، موضحاً أنَّ “تغريدة الصدر أعطت الريادة والقيادة للمستقلين، وستكون هناك رؤية واضحة من المستقلين لرسم الخارطة السياسية الحقيقية التي يتمناها الشعب العراقي، ولكن المستقلين يحتاجون إلى ضمانات”. 

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