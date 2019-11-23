نائب:دخول مواد مسرطنة إيرانية للعراق من قبل الميليشيات المتنفذة

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة، علي البديري، السبت، من مواد مسرطنة دخلت البلاد عبر المنافذ الحدودية، فيما أكد أن الأخيرة تشهد حالة من الفوضى وغياب الرقابة بسبب الانشغال الحكومي بالتظاهرات الجارية.وقال علي البديري، في حديث صحفي، إن “جميع السلطات منشغلة بقضية التظاهرات الجارية في البلاد، وقد اصبحت المنافذ الحدودية تشهد حالة من الفوضى وغياب الرقابة الحقيقية”.وأضاف البديري، أن “جهات متنفذة وفاسدة، تستغل وضع المنافذ الحالي مع ايران وتقوم بإدخال مواد إلى السوق، ممنوعة من قبل الوزارات العراقية، بينها مواد مسرطنة وقد تكون مسمومة”.ودعا النائب عن تيار الحكمة، الجهات الرقابية المختصة، إلى “العمل على منع ادخال هذه المواد، وعدم ترك الجهات المتنفذة الفاسدة تعمل بأريحية، مستغلة الظرف الذي يمر به العراق، فهي تدمر الاقتصاد العراقي، وقد تعرض الشعب إلى مخاطر الأمراض المميتة”.