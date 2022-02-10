نائب:دعوات لإقالة محافظ بابل”صديق عمار الحكيم”

نائب:دعوات لإقالة محافظ بابل”صديق عمار الحكيم”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة بابل حسين السعبري ، الخميس ، عن وجود تحرك نيابي يقوده ممثلو المحافظة داخل قبة البرلمان لاقالة المحافظ حسن منديل القيادي في تيار الحكمة وصديق عمار الحكيم.وقال السعبري في تصريح صحفي، إن “القضايا المثارة ضد محافظ بابل حسن منديل تتعلق بسوء إدارة واخفاق كبير في تقديم الخدمات”.وأضاف أن “هناك ملفات فساد وهدر للمال العام سيتم إثارتها امام القضاء العراقي وهيئة النزاهة”، مشيرا الى ان “ممثلي نواب المحافظة رفعوا شكوى جديدة ضد المحافظ امام رئيس مجلس النواب”.وطالب السعبري رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ”اقالة محافظ بابل حسن منديل من منصبه”. 

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