نائب:دعوى قضائية ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بتهمة الفساد

نائب:دعوى قضائية ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بتهمة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل هادي السلامي، الاحد، اقامة دعوى قضائية ضد كلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.وقال السلامي في حديث صحفي، ان”الدعوى سلمت الى الادعاء العام باليد من قبلنا بتهمة الفساد وهدر المال العام ضد وزير المالية والمحافظ”، لافتا الى ان”استجوابها في مجلس النواب لن يجد نفعا”.واضاف ان”الدعوى اسست على هدر بالمال العام والفساد من خلال تغيير سعر  صرف الدولار من جهة والتزوير واضرار مصالح الشعب العراقي وتهريب العملة وتظوير الفواتير فضلا عن هدر المال العام”.

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