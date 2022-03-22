نائب:دون وجود الإطار لن يكتمل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

نائب:دون وجود الإطار لن يكتمل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رهن النائب المستقل عدنان الجابري، الثلاثاء، دعم القوى النيابية المستقلة لمرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية باصدار موقف واضح بشأن موقفه تجاه الوجود العسكري الاجنبي في شمال العراق وتهريب نفط الاقليم والفساد.وقال الجابري في حوار متلفز ، إنه “يجب معرفة موقف التحالف الثلاثي من نفط ومنافذ إقليم كردستان وقضية التواجد الاجنبي في حال وجود نية لدى القوى المستقلة دعم التيار الصدري والمتحالفين معه”.واضاف ان “الكتل المستقلة تنظر الى الاطار التنسيقي والتيار الصدري بشكل متساو ولا يمكن الميل الى احد الاطراف دون تحقيق مكسب شعبي الا ان تحقيق النصاب والتعويل على المستقلين صعب جدا”.وبشأن إمكانية عقد جلسة يوم السبت المقبل، أكد الجابري، “استحالة تحقيق النصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون وجود الاطار التنسيقي”.

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