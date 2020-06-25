نائب:ديالى بإمكانها الاستغناء عن الغاز الإيراني ذات الأسعار الخيالية

بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الخميس، مقترحا للاستغناء عن استيراد الغاز من ايران، فيما أشار الى أنه اطلع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ملف ابار الغاز في المحافظة وسبل الاسراع باستثمارها.وقال الجبوري في حديث صحفي،ان” ابار حقل المنصورية الغازي لاتبعد عن محطة المنصورية الغازية سوى 500 متر وهي لاتحتاج الى سوى انبوب بهذا الطول لايصال الغاز مع بعض المنشآت المساعدة وبذلك لن نعود بحاجة الغاز الايراني من بعد مئات الكليومترات وباسعار خيالية”.واضاف الجبوري، ان “الوقت حان لاستثمار ثروات العراق وخاصة الغازية من اجل تقليل حجم الاستيرادات التي ترهق الميزانية بمبالغ مالية طائلة اذا ما عرف بان استيرادها يتم باسعار عالية جدا قياسا ببقية الدول”، مبينا ان “حقل المنصورية لو استثمر بالشكل الصحيح سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز ليس لمحطة المنصورية بل لكل محطات البلاد لكن الامر يحتاج الى تخطيط وارادة وعمل حقيقي على الارض”.واشار الجبوري الى انه “اطلع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ملف ابار الغاز في ديالى وسبل الاسراع باستثمارها خدمة للصالح العام”.وكان وزير النفط احسان عبد الجبار طرح، الاحد 14 حزيران 2020، سبباً مباشراً قال انه يمنع العراق من استيراد الغاز من دولة إقليمية أخرى غير ايران.وقال عبد الحبار في حديث صحفي، ان “لا يمكن التخلي عن ايران في موضوع استيراد الطاقة لان الكلفة اقل على العراق ولا نحتاج لاستثمار إضافي والموضوع سيستمر لوقت قصير ، من الممكن ان نتخلى عن الغاز الإيراني بحلول عام 2024 ان نفذنا المشاريع المطروحة حالياً في العراق للتنفيذ وسنستغني عن 70‎%‎ من الغاز الايراني بنهاية 2021”.ولفت الى ان “استيراد الغاز من السعودية يحتاج الى استثمار بقيمة 1.6 مليار دولار ، منابع الغاز فيها تحتاج الى مد أنبوب بطول 700 كيلومتر يمر عبر البحر ، وفترة التنفيذ طويلة”.