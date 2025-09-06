نائب:رئاسة البرلمان تمرر بعض وكلاء الوزارات بدون علم النواب

نائب:رئاسة البرلمان تمرر بعض وكلاء الوزارات بدون علم النواب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت النائب سعاد المالكي، السبت، عن استغرابها من آلية تمرير بعض وكلاء الوزارات، مؤكدة أن رئاسة مجلس النواب أقرت أسماءهم من دون علم غالبية الأعضاء.وقالت المالكي في تصريح  صحقي، إن “رئاسة البرلمان ارتكبت خطأً كبيرًا بتمرير عدد من وكلاء الوزارات خلال الجلسة الماضية من دون مناقشة مسبقة أو إطلاع الأعضاء على أسمائهم”، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة تمثل مخالفة قانونية ودستورية تتحمل رئاسة المجلس مسؤوليتها”.

