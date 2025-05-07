نائب:رئاسة مجلس النواب فاشلة وفاسدة وهي أس خراب البرلمان

نائب:رئاسة مجلس النواب فاشلة وفاسدة وهي أس خراب البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب حيدر السلامي، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب بالتسبب المباشر في تعطيل جلسات البرلمان، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب المتغيبين، مما يؤثر سلبًا على النصاب القانوني للجلسات.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية المباشرة عن تعطيل الجلسات، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد النواب المتغيبين، رغم تكرار حالات الغياب التي تؤثر على النصاب ويعيق سير العمل التشريعي”.وأضاف السلامي أن “أكثر من سبعة طلبات استجواب ما زالت معطلة داخل رئاسة البرلمان، في مخالفة واضحة للدستور والنظام الداخلي للمجلس”.ولفت إلى أن “هذا التعطيل يسلط الضوء على وجود تدخلات سياسية واضحة، حيث تساهم التوافقات الحزبية والمحاصصة في تعطيل العمل البرلماني، مما يؤدي إلى تأخير القضايا الهامة ويضر بالدور الرقابي والتشريعي للمجلس”.وكان مجلس النواب قد فشل، أمس، في عقد جلسة مهمة كانت مخصصة لقراءة عدد من القوانين، أبرزها القراءة الثانية لتعديل قانون وزارة التربية، بالإضافة إلى عدة قوانين أخرى كان من المقرر مناقشتها. وأثار ذلك استياء الرأي العام بسبب تعثر المجلس في عقد جلساته خلال الأسابيع الأخيرة.

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