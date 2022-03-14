نائب:(12) لجنة نيابية مهمة برئاسة شيعية

نائب:(12) لجنة نيابية مهمة برئاسة شيعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، الاثنين، عن إلية توزيع اللجان البرلمانية على الكتل السياسية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “توزيع اللجان البرلمانية على الكتل السياسية المتواجدة داخل قبة البرلمان يعتمد على نقطة أساسية وهي المكونات”.وأضاف، أن “الاطراف الشيعية ستحصل على نصف عدد اللجان البرلمانية والتي تبلغ قرابة الـ 25 لجنة”، مبينا أن “اللجان المخصصة للبيت الشيعي ستوزع كذلك بالتساوي مابين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية”.وبشأن طريقة توزيع الللجان بين قوى الاطار أوضح أن “ذلك سيكون بالاعتماد على عدد المقاعد الانتخابية المتحصل عليها في مجلس النواب”.ويعتزم مجلس النواب التصويت على تشكيل لجانه النيابية والبالغة 25 لجنة، في الجلسات المقبلة، ويكون التوزيع حسب التخصص الدراسي، على أن لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة 21 نائبا.

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