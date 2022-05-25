نائب:رفض برلماني لقانون الأمن الغذائي

نائب:رفض برلماني لقانون الأمن الغذائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، الاربعاء، استمرار الرفض البرلماني لقانون الأمن الغذائي الجديد المقدم من قبل اللجنة المالية النيابية.وقال تقي، في تصريح  صحفي، إن “مجلس النواب العراقي، يعتزم عرض قانون الامن الغذائي الجديد المقدم من قبل اللجنة المالية النيابية، للقراءة الثانية خلال جلسة يوم غد   الخميس، رغم الرفض البرلماني الكبير لتشريع هذا القانون لأسباب مختلفة”.وبين أن “الرفض البرلماني لقانون الامن الغذائي الجديد، بسبب عدم صلاحية البرلمان لتشريع أي قانون فيه جنبة مالية، كما هناك خشية سياسية وبرلمانية من فتح هذا القانون لأبواب الفساد” وأكد أنه “لذلك كان الرفض البرلماني مستمرا من نواب من كتل مختلفة لهذا القانون”.

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