نائب:رفض نيابي لإتفاقية قناة خور عبدالله

نائب:رفض نيابي لإتفاقية قناة خور عبدالله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب أمير المعموري، اليوم الاحد، عن توقيع أكثر من 120 نائباً على وثيقة ترفض تمرير اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مؤكداً استمرار جمع التواقيع لمنع تمرير هذه الاتفاقية المثيرة للجدل.وقال المعموري في تصريح  صحفي، إن “عدد النواب الموقعين على رفض اتفاقية خور عبدالله تجاوز 120 نائباً”، مشيراً إلى أن “الحراك النيابي لا يزال مستمراً لاستكمال الضغط الشعبي والبرلماني الرافض لها”. وأضاف أن “الاتفاقية سيئة الصيت وتحظى بمعارضة نيابية واسعة، لما تمثله من تفريط بحقوق العراق البحرية”، لافتاً إلى أن “الكتل السياسية مطالبة بموقف موحد للحفاظ على السيادة الوطنية”.

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