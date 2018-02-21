نائب:رفع “مقترح” بمنع المشمولين بالعفو بالمشاركة في الانتخابات

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائب عن تحالف القوى، انتصار الجبوري، الاربعاء، ان اللجنة القانونية النيابية رفعت مقترحا مقدما من بعض النواب بشأن منع المشمولين بقانون العفو العام من الترشيح للانتخابات النيابية والمحلية القادمة .وقالت الجبوري في حديث صحفي لها اليوم: ان “بعض النواب في البرلمان، قدموا خلال الفترة الماضية مقترح تعديل على قانون العفو العام يمنع من شملهم هذا القانون في الترشيح للانتخابات القادمة”.وتابعت ان “اللجنة القانونية النيابية، رفعت هذا المقترح من قانون العفو العام ومررت القانون للتصويت في البرلمان وبالتالي من صوت على القانون يتحمل المسؤولية لان الكل اطلعت عليه واتضح لها الثغرات فيه”.يذكر ان هيأة النزاهة، جددت، اليوم ، دعوتها لمنع المشمولين بقانون العفو العام من الترشيح للانتخابات.وقالت الهيأة في بيان ، إنه “مع انتهاء المُفوَّضيَّة العليا المُستقلَّة للانتخابات من قرعة الحصول على أرقام الاقتراع للكيانات والتحالفات الانتخابيَّة، فإنَّنا نُجدِّد دعوتنا السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة إلى ضرورة عدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 بالترشيح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة، وكذا عدم السماح لمن حقَّقنا معهم في قضايا مُهمَّةٍ تتعلَّق بالفساد الماليِّ والإداريِّ والتجاوز على المال العامِّ بالترشيح للانتخابات، حتى مع عدم صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ باتَّـةٍ بحقِّهم”.