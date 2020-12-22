نائب:رواتب النواب بعد الاستقطاع ” ما راح تكفي للكعدات”!

نائب:رواتب النواب بعد الاستقطاع ” ما راح تكفي للكعدات”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت عضو مجلس النواب، محاسن حمدون، اليوم الثلاثاء، على قرار استقطاع جزء كبير من رواتب الرئاسات الثلاث، في موازنة 2021، فيما أشارت إلى أن عضو البرلمان لديه التزامات تختلف عن بقية المواطنين.وقال محاسن حمدون في حوار متلفز : “لم يتبقَ شيء يستحق من رواتب النواب حتى يتم تخفيضها، ونتوقع ان يصل الراتب الى 3 مليون بعد التخفيف”.واضاف حمدون، أن “النائب لديه التزامات تختلف عن المواطن العادي ومن بينها مساعدة المواطنين وحل مشاكلهم”، مشيرة الى ان “حل الازمة المالية لا يكمن بتقليل الرواتب، بل بالقضاء على الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة”.وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الإثنين، 21 كانون الأول، 2020، أن موازنة 2021 ستشهد استقطاع جزء كبير من رواتب الرئاسات الثلاث.وقال الركابي في مؤتمر صحفي ، إن “الموازنة ستستقطع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث فيها”.واضاف أن “الموازنة ستستقطع 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء”.

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