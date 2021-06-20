نائب:زج الدوائر في المعترك الانتخابي أمراً خطير

نائب:زج الدوائر في المعترك الانتخابي أمراً خطير
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه النائب فرات التميمي، اليوم الاحد، رسالة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء حيال الدوائر الحكومية مع قرب الانتخابات النيابية، محذرا من أمر “خطر جدا” يلوح في الأفق بسبب وجود مساع لتحويل دوائر الدولة لـ”إقطاعيات سياسية” من أجل الكسب الانتخابي.وقال التميمي في حديث  صحفي، “مع قرب الانتخابات النيابية المزمعة في تشرين الأول المقبل تسعى قوى وجهات ونواب حاليين الى الضغط باتجاه تغيير مدراء دوائر واقسام في محافظات عدة ومنها ديالى من أجل تجييرها لجهات وتحويلها الى اقطاعيات سياسية تستفيد منها من خلال تسخير مشاريعها الحكومية للكسب الانتخابي”، داعيا رئيس الوزراء الى “عدم الموافقة على اجراء اي تغيرات وتأجيلها الى ما بعد الانتخابات”.وأضاف التميمي، “لدنيا تقييم واضح لعمل مدراء الدوائر الحكومية وندرك أن بعضهم غير كفوء وآخرون عليهم شبهات فساد مالي وإداري، لكن تغيرهم بالوقت الراهن وفق ضغوط القوى السياسية سيكون له ضرر أكبر، لأنه يعني السيطرة على امكانيات الدوائر واستغلالها بشكل كامل في الكسب الانتخابي، وهذا أمر مرفوض جدا”، مؤكدا أن “زج الدوائر في المعترك الانتخابي أمر خطير يقود الى اشكالات كبيرة”.وشدد التميمي “على ضرورة ابعاد المؤسسات الحكومية الخدمية عن حمى الانتخابات، وجعلها اقطاعيات تمول مشاريع سياسية”.

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