نائب:زعماء الأحزاب الرئيسية يعملون على تحجيم الدور الرقابي للبرلمان

نائب:زعماء الأحزاب الرئيسية يعملون على تحجيم الدور الرقابي للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن اشراقة كانون زهير شهيد الفتلاوي، اليوم الاربعاء ، عن رفضه تحجيم دور النائب أو ترهيبة عبر اي وسيلة ، لافتا الى ان “قادة القوى السياسية الكبيرة تعمل على تحجيم الدور الرقابي والتشريعي “.وقال الفتلاوي في حديث صحفي ، ان “الكتلة أشارت مرارا وتكرارا إلى نهج المحاصصة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبينا أن قادة الكتل السياسية يقودون كتلهم من خارج البرلمان “. وأضاف أن” من أبرز مظاهر الأزمات ومسبباتها على حد سواء ضعف السلطة التشريعية وعجزها عن أداء مهامها اليومية ، وأشار إلى أن” مجلس النواب أصبح يدار من قبل قادة القوى السياسية التي تطبق ما تريد لتحافظ على مكتسباتها وتعمل على تهميش الكتل السياسية الناشئة “. واوضح، ان “هناك فراغا تعيشه المؤسسة التشريعية نتيجة عدم قيام النائب بدوره الرقابي والتشريعي”.

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