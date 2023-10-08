نائب:زعماء الشيعة والسنّة والكرد باعوا العراق للكويت ولا سيادة لهذا البلد في ظل حكم الخونة

نائب:زعماء الشيعة والسنّة والكرد باعوا العراق للكويت ولا سيادة لهذا البلد في ظل حكم الخونة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب ثائر الجبوري،الاحد ، ان زعماء الاحزاب الشيعية والسنّية والكردية الأحزاب الكردية موقفهم واحد هو بيع ارض ومياه العراق للكويت ولغيرها مقابل حفنة من الدولارات،واضاف الجبوي في حديث صحفي، ان قضية خور عبدالله “مكمل لمسلسل خيانات العراق”، وفيما وصف القضية بـ”الخيانة العظمى”، أبدى موقفاً بشان دور الحلبوسي بالقضية.ويقول  إن “صمت الأحزاب الكردية والسنية  والشيعية حول قضية خور عبدالله، هو مكمل لمسلسل الخيانات إزاء العراق، وما يحصل ضد مصلحة البلاد”، مبيناً أن “تواقيع النواب عندما تجمع فإنها لا تسحب مرة أخرى الا بطريقة واحدة”.ويضيف، أن “سحب التواقيع النيابية يكون عبر التحدث بشكل شخصي من رئيس مجلس النواب، مع المطالبة بعدم تفعيل هذا الملف”.ويذكر انه “لا استبعد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وغيره، ابداً من تورطهم بخيانات، ومما يحصل إزاء العراق”، لافتاً الى أن “الوقت كفيل بكشف كل من تسول له نفسه بسرقة المال العام، ويضاف الى الخيانة التي تعد من الخيانات العظمى”.ويوضح عضو مجلس: “وقعت خمسة تواقيع بشأن اتفاقية خور عبدالله، داخل مجلس النواب، بناءً على طلب النواب الآخرين لاسيما النائب عامر عبد الجابر والذي تصدى لهذه الاتفاقية كونه يعلم تفاصيلها بدقة” ويلفت الى، أن “هناك شخصيات ارتشت، حينما كانت في موقع مهم بهرم الدولة، الا ان السرقة في النهاية لابد أن تظهر خصوصاً كسرقة بهذا الحجم، وبهذه المسؤولية”، واصفاً قضية خور عبدالله بـ”الخيانة العظمى”. 

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