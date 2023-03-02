نائب:زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مخيم الجدعة كأنه زار “الدواعش”

نائب:زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مخيم الجدعة كأنه زار “الدواعش”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب محما خليل علي آغا، اليوم الخميس، زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، معتبرا إياها مسّاً لمشاعر الضحايا واهالي المناطق التي تضررت من تنظيم داعش الارهابي.وقال علي آغا، في بيان ؛ ان “مخيم الجدعة يضم عوائل الدواعش الذين أراقوا دماء الانفس الزكية وهجروا العوائل المظلومة وعاثوا فسادا في المناطق التي احتلوها، وهو بمثابة مخيم بديل للدواعش داخل العراق، وزيارته من قبل الامين العام للامم المتحدة، هو اهانة للدماء التي أراقها الدواعش بكل برود اعصاب، وهو يتنافى ويتقاطع مع برنامج الحكومة العراقية بمحاربة الدواعش”.

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