نائب:زيارة الحلبوسي إلى إيران لخدمة مصالحه الشخصية

نائب:زيارة الحلبوسي إلى إيران لخدمة مصالحه الشخصية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شكك رئيس كتلة دولة القانون النائب عطوان العطواني، الاربعاء، بنوايا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في زيارته الى ايران، مستغربا من وجود مزاجية في اختيار الوفد.وقال العطواني، في بيان ، “نستغرب من الانتقائية في اختيار الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب في زيارته  الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية، حيث المزاجية والمصالح الشخصية على حساب المهنية والاستحقاقات البرلمانية المتمثلة بكل الكتل البرلمانية ذات الثقل السياسي والبرلماني “.ولفت الى أن “الزيارة حصلت دون علم بقية اعضاء هياة الرئاسة في البرلمان “، مضيفا :”تمنى ان لا تهدف هذه الزيارة الى تثبيت مصالح شخصية او المحافظة على المناصب الرئاسية “.  

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