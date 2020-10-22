نائب:زيارة الكاظمي الأوروبية “إيجابية”

نائب:زيارة الكاظمي الأوروبية “إيجابية”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للدول الاوروبية لها اهمية في قطع “شريان التطرف”.وقال العزاوي في حديث صحفي، إن “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى 3 دول اوروبية تحمل فائدة للعراق حتى ولو لم تحصل فيها صفقات في الاطار العسكري بشكل مباشر الا انها ستحمل ثلاثة رسائل للمجتمع الدولي حيال طبيعة الاوضاع الراهنة في البلاد في الاطار الصحي والاقتصادي والامني”.وأضاف العزاوي، أن “الزيارة ستتطرق بالطبع الى الملف الامني وخاصة تجفيف منابغ تمويل الارهاب وامكانية التنسيق في هذا المجال الحيوي باعتباره شريانا اساسيا للتطرف في العالم والذي كان العراق احد ضحاياه لسنوات وفقد الالاف من ابنائه في دوامة المفخخات والعبوات والانتحاريين”.ولفت الى أن “التعاون الدولي مهم جداً للعراق بثلاثة اوجه هي مواجهة كل التنظيمات المتطرفة وبيان طرق تمويلها والقنوات والادوات الاعلامية الداعمة لنشر الفكر المتطرف وخداع الشباب”.وبدأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي جولة اوروبية، حيث انطلقت من العاصمة الفرنسية باريس وبعدها برلين، ليختتمها في وقت لاحق بحسب بيان لمكتبه الاعلامي في العاصمة البريطانية لندن.وفيما أعلن عن توقيع اتفاقيات عدة تتعلق بالاقتصاد والامن والتعاون العسكري، بين الاطراف الاوروبية المتعددة، يرى مراقبون ان للكاظمي حظوة أكبر من سابقيه في الحصول دعم اوروبي لحكومته، استعداداً لإجراءات الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي ستكون بحسب المعطيات وفق رقابة دولية وبإشراف الامم المتحدة.

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