نائب:سحب مشاريع القوانين من قبل الحكومة تعطيلا للبرلمان

نائب:سحب مشاريع القوانين من قبل الحكومة تعطيلا للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت  النائبة ابتسام الهلالي ،الاربعاء، ان “قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب من ضمنها قانون معالجات التجاوزات السكنية، والخدمة المدنية الاتحادي، وخدمة الإلزامية أفرغ المجلس من محتواه”، معتبرة أن ذلك “سيعطل العمل النيابي”. واضافت الهلالي وهي نائبة عن تحالف الفتح، أن “البرلمان لا يمتلك قوانين مهمة لإقرارها”، لافتا الى ان “عدد القوانين الموجودة حاليا في المجلس بحدود 20 قانونا”.وطالبت الهلالي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، “بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإجراء تعديل جوهري سريع على القوانين التي تم سحبها”، مشددة على ” الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات اللجان النيابية واعادة إرسالها إلى البرلمان لإقرارها بعد إقرار قانون الموازنة”.من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي، إن قيام الحكومة بسحب قانون الخدمة الإلزامية وقوانين أخرى، “جائز قانونا وفق المادة 125 من نظام مجلس النواب الداخلي”، مبينا أن هذه المادة “اجازت سحب مشاريع القوانين بكتاب رسمي مادامت لم تقرأ القراءة الثانية ويترتب على سحب هذه القوانين كأن لم تكن”.

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