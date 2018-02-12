نائب:سراق المال العام اشتروا بعض الوسائل الإعلامية لتلميع أنفسهم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب علي البديري ،اليوم الاثنين، عن استخدام المال العام من قبل جهات سياسية من أجل تلميع نفسها في الانتخابات المقبلة، وتسقيط خصومها من الكتل والاحزاب السياسية.وقال البديري في حديث صحفي له اليوم، ان “هناك جهات سياسية دفعت اموال طائلة الى وسائل الاعلام من القنوات الفضائية والمواقع الخبرية وحتى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تلميعها في الانتخابات، وكذلك تسقيط خصومها السياسيين وهذا كله من المال العام”، مبينا انه “بدء المال العام يستخدم للأغراض السياسية والانتخابية وهذه الاموال بدأت بالنزول الى الشارع من خلال الدعاية الانتخابية، فالمال العام تم سرقته والان يستخدم للدعاية الانتخابية”.وأضاف “نحن الان مقبلين على حملات التسقيط بين القوى والاحزاب السياسية، فهناك جيوش سوف تتحرك من أجل هذا الهدف، وكل ذلك بأموال العراق والعراقيين”، موضحا ان “هذه الجيوش الإلكترونية هي نفسها الان تحث على مقاطعة الانتخابات والعزوف، فبعض الجهات تستفاد من ذلك، ولغرض اعادة نفس الوجوه من جديد، فالعزوف عن الانتخابات ومقاطعتها يصب في مصلحة الكتل السياسية الكبيرة”.