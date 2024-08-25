نائب:سراق المال العام فوق القانون في زمن الحكومات “الإسلامية الشيعية”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأوقاف والعشائر النيابية، ياسر الحسيني، الأحد، وجود جهات سياسية تحاول التستر على فساد المتهم بسرقة أموال الامانات الضريبية

وقال الحسيني، في حديث صحفي، إننا “اعتدنا على لجوء السراق والمجرمين والمتهمين بقضايا الفساد الى المستشفيات والحوداث المفبركة من اجل الافلات من المحاكمات”، داعياً “القضاء إلى الانتباه لمثل هكذا اكاذيب وان يقف على حقيقة هكذا حوادث من عدمها

وأضاف الحسيني، إن “هناك مصادر داخل لبنان أكدت عدم حصول أي حادث للمتهم بسرقة القرن وكذلك سفر الأخير إلى جهة مجهولة”، مشيراً إلى أن “هناك جهات سياسية تتستر على هذه القضية وتصور الحادث بأنه واقعي لمحاولة تأجيل موعد المحكمة

وأكد أن “هناك جهات سياسية مستفيدة من سرقة القرن وبكشفها للعلن ستسقط الكثير من هذه الجهات”، مؤكداً “ضرورة حضور المتهم الى المحكمة وكشف جميع الجهات التي تقف خلفه

وأشار إلى أنه “ينبغي على القضاء العراقي الالتفات الى مطالب الشعب واستدعاء المتهم ومحاكمته بشكل علني ليطلع العراقيين على تلك الجهات السياسية الفاسدة

وتداولت وسائل إعلام لبنانية ، أنباء عن تعرض نور زهير لحادث سير في بيروت، فيما انتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي للمتهم المكفّل تظهره مستلقياً على نقّالة طبية وتبين أنها مفبركة