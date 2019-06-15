نائب:سرقة (9) مليارات دولار سنوياً من إيرادات الكمارك

نائب:سرقة (9) مليارات دولار سنوياً من إيرادات الكمارك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الإصلاح رياض محمد، السبت، عن فقدان تسعة مليار دولار سنويا من واردات الجمارك في المنافذ الحدودية، مبينا ان الهيئة تسلم مليار دولا سنويا فقط للحكومة.وقال محمد في حديث صحفي، إن “واردات الجمارك بالمنافذ الحدودية تصل سنويا الى ما يقرب من عشرة مليارات دولار في عموم البلاد”.وأضاف ان “تقرير الواردات  يشير الى تسليمها الحكومة مليار دولار فقط سنويا”، مشيرا الى ان “تسعة مليار دولار مصيرها مجهول ولم تذكر ضمن الواردات المسلمة للدولة ”. واضاف النائب ،ان 9 مليارات دولار تذهب الى جيوب زعماء المليشيات المسيطرة على المنافذ الحدودية بما فيها رئيس الحشد ونائبه.  ودعا النائب الى “فتح تحقيق من قبل الرقابة المالية والجهات المسؤولة لمعرفة مصير تلك الأموال”.

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